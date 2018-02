"Fabian Culot devra faire un choix entre son mandat de député et Publifin", estime Valérie De Bue

(Belga) La ministre wallonne des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue (MR), a estimé dimanche que son collègue de parti Fabian Culot devait choisir entre son mandat de député wallon et celui de vice-président du conseil d'administration de Publifin. "Il devra faire un choix, cela ne fait aucun doute", a-t-elle affirmé sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" sur RTL-TVI.

Mme De Bue réagissait à des propos du chef de groupe PS au parlement wallon, Pierre-Yves Dermagne, qui avait précédemment pointé le conflit d'intérêt dans le chef de Fabian Culot. "Sa double casquette a aujourd'hui atteint ses limites. (...) On ne peut pas être contrôlé et contrôleur à la fois, il doit en tirer les conséquences", avait estimé M. Dermagne, appelant le libéral à faire un choix. Lors de cette même émission, le socialiste a par ailleurs une nouvelle fois plaidé pour que Stéphane Moreau quitte son poste chez Publifin-Nethys. "Au regard des dégâts faits à l'égard du groupe et de ses travailleurs, au regard aussi du ras-le-bol et du dégoût dans la population, s'ils ont encore une once de dignité et d'honneur, Stéphane Moreau et le management doivent quitter Publifin-Nethys", a-t-il lancé. (Belga)