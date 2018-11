"Gilets jaunes": Macron "entend la colère" mais dit "méfiance" face aux récupérations

(Belga) Emmanuel Macron a assuré mercredi "entendre la colère" de ceux qui veulent manifester samedi contre l'augmentation du prix des carburants, baptisés "gilets jaunes", mais les a mis en garde face aux récupérations politiques, lors d'un entretien sur TF1.

"Respect et considération", a résumé le chef de l'État, qui a assuré vouloir "comprendre". "Que nos concitoyens, qui considèrent qu'aujourd'hui, ils ne sont pas entendus, pas considérés, s'expriment et le disent: d'abord, il faut le respecter, il faut l'entendre", a-t-il développé. Mais le chef de l'État a mis en garde contre "beaucoup de gens, beaucoup de partis politiques qui veulent récupérer ce mouvement": "Je dis méfiance", a-t-il lancé. En citant notamment La France insoumise et "une partie des socialistes", Emmanuel Macron a dénoncé ceux "qui sont en train de s'opposer à des choses qu'ils avaient (autrefois) eux-même voté: bonjour tristesse et salut la cohérence", a-t-il ironisé. "Quand vous avez ensemble des gens qui veulent plus d'emplois publics et des gens qui veulent moins d'impôts", en visant cette fois-ci, dans la deuxième proposition, les responsables de droite, "je dis juste aux Français, on est en train de vous mentir et vous manipuler", a-t-il ajouté. (Belga)