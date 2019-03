"Gilets jaunes": mission d'information parlementaire pour évaluer le coût des dégradations

Une mission d'information parlementaire va évaluer le coût total des dégradations liées aux manifestations des "gilets jaunes", a affirmé vendredi le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, qui évoque "plusieurs centaines de millions.

"Nous allons, à l'Assemblée nationale, nous saisir de cette question par une mission d'information, pour mettre au clair ce que ces émeutes à répétition ont coûté non seulement à notre économie mais aux femmes et aux hommes de notre pays, car les Français ont besoin de connaître la vérité", a-t-il dit sur Radio Classique.

Car "au départ on a une forme de révolte qui dit +on paie trop d'impôts+, et à la fin qui va payer la note? Ceux qui paient des impôts", a-t-il regretté.

Selon lui, "75.000 personnes sont en chômage partiel du fait d'une baisse d'activité" liée à ces manifestations, qui ont coûté au total "plusieurs centaines de millions au budget de la France".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a estimé fin mars que les dégradations commises durant ces rassemblements s'élevaient à 200 millions d'euros, après prise en compte de celles de l'acte 18 du mouvement, le 16 mars.