"Haurus", l'agent français soupçonné d'avoir vendu des informations sur le darknet

Il est soupçonné d'avoir vendu sur le darknet des informations personnelles issues des fichiers de police: une enquête visant un ex-agent français, connu sous le nom de "Haurus", vient de se terminer, révélant un inquiétant système de trafic de données.

Sur divers forums du darknet, l'espace distinct du réseau internet classique où les échanges sont totalement anonymisés, cet ancien agent de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), affecté à une unité antiterrorisme, proposait la vente d'informations confidentielles en échange d'un règlement en Bitcoin.

"Soit vous me fournissez l'identité / immatriculation à copier, soit, avec vos critères, je vous trouve ce qu'il faut", pouvait-on lire sur le forum Blackhand v2 utilisé par Haurus, selon des éléments recueillis par l'AFP.

Moyennant l'équivalent de 100 à 300 euros, Haurus fournissait aussi bien des factures téléphoniques détaillées que des données de géolocalisation mais aussi des "doublettes", des copies parfaites de pièces d'identité ou permis de conduire déjà en circulation.

Ce sont des enquêteurs de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi d'étrangers sans titre (Ocriest) qui repèrent le personnage en juin 2018.

L'Oclctic (lutte contre la cybercriminalité) est saisi à son tour et, très vite, avance deux hypothèses: celle d'un hacker ayant réussi à pénétrer dans les systèmes de l'Etat ou d'un membre des forces de l'ordre ayant lui-même accès à ces fichiers.

Haurus ne se contente pas de vendre des informations confidentielles. Selon des messages privés de l'utilisateur consultés par les enquêteurs, il propose également des cartes grises "d'excellente qualité", des actes de naissance "fraîchement sortis de la mairie" ou des documents de mariage.

- "Starter pack" en promotion -

Au cours de l'été 2018, il diversifie son offre sur d'autres forums du darkweb comme "French Deep Web" ou "Dark French Anti System". Plusieurs utilisateurs soulignent même la qualité des services fournis par Haurus.

Mise en vente de relevés d'identité bancaire, faux chèques, fausses cartes d'identité et permis de conduire nouvelle génération y sont proposés.

La petite entreprise est bien rodée et utilise les codes classiques du marketing pour attirer des clients, comme par exemple un "starter pack", "pour se lancer dans l'aventure!": un permis de conduire français, une carte d'identité et six chèques, le tout pour l'équivalent de 500 euros au lieu de 680.

Haurus finit par être identifié. Les enquêteurs, après avoir passé au peigne fin toutes les recherches pratiquées par ce fonctionnaire dans les systèmes de données, sont arrivés à la conclusion que 90% d'entre elles n'avaient pas de lien avec son activité professionnelle.

L'agent, aujourd'hui âgé de 33 ans, était inculpé fin septembre 2018, tout comme son compagnon, avec qui il menait grand train, partant régulièrement en voyage et fréquentant les grands hôtels. Il a été placé sous contrôle judiciaire, selon le quotidien Le Parisien, qui a révélé l'affaire.

L'enquête a été confiée au parquet de Nanterre, près de Paris, qui a indiqué qu'elle était terminée et qu'il lui restait à prendre ses réquisitions.

Contacté, l'avocat de Haurus, Me Yassine Bouzrou, n'a pas souhaité faire de commentaires.

Quatre autres personnes ont également été inculpées: des clients, parmi lesquels un ancien braqueur, selon Le Parisien: détenu pour trafic de stupéfiants, il aurait acheté des informations de géolocalisation sur trois personnes dont deux ont été assassinées et l'autre victime d'une tentative d'assassinat.