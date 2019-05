(Belga) Il est important d'avoir rapidement un gouvernement, a déclaré dimanche soir le président du sp.a, John Crombez, lors de son discours à l'issue des élections.

John Crombez a souligné que son parti avait osé innover. "Nous avons osé innover dans nos positions et nous le ferons encore ces cinq prochaines années", a-t-il précisé. "Nous n'avons choisi la manière la plus facile car nous savons ce qu'il faut pour les Flamands. Ils recherchent la sécurité. De bonnes pensions, des factures moins lourdes et la fin des liste d'attente dans les soins. Nous allons nous battre pour cela au parlement. Nous allons nous y atteler et aller vers le changement dont les gens ont besoin", a ajouté M. Crombez. (Belga)