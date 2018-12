"Il y a eu un vent de panique, les gens étaient à quatre pattes partout": des témoins racontent la fusillade de Strasbourg

Une fusillade a fait au moins deux morts et onze blessés mardi sur le Marché de Noël de Strasbourg, les forces de l'ordre étant à la recherche du tireur qui a pris la fuite, selon la préfecture du Bas-Rhin.

Emmanuel Foulon, un porte-parole au Parlement européen, était dans le centre-ville lorsque les premiers tirs ont été changés. Il nous décrit le fil des événements. "On est cachés dans un restaurant à Strasbourg, on entend des coups de feu. On a appris via le service de sécurité du Parlement européen que des coups de feu avaient été tirés et qu'il y avait plusieurs personnes au sol. Les gendarmes ont donné ordre de fermer les rideaux. Il y a eu un vent de panique, les gens étaient à quatre pattes partout. Maintenant, tout le monde est caché dans les différents restaurants. La zone est fermée. Ils recherchent le tireur qui est en fuite", explique-t-il.

Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg qui a connu dans le passé des menaces d'attentat, est protégé en permanence par un important dispositif de surveillance.





"J'ai compris qu'il y avait quelque chose de pas normal"



Maurice, un Strasbourgeois, nous explique avoir soudainement entendu des bruits sourds alors qu'il se trouvait dans la rue. "J'allais à la salle de sport, j'ai entendu des bruits sourds. J'ai vu des impacts sur le mur devant moi. J'ai compris que ce n'était pas des pétards. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de pas normal, je suis rentré chez moi. On a fait monter des personnes dans l'immeuble où j'habite", nous confie-t-il.

Laurence se trouvait sur le marché de Noël lorsque les premiers tirs ont été échangés. Elle raconte avoir soudainement fui pour se mettre à l'abri. "Je me baladais sur le marché de Noël, des gens m'ont dit de me mettre à l'abri. J'ai vu des policiers, avec armes de poing qui pourchassaient quelqu'un. Sur mon chemin, j'ai malheureusement vu une victime au sol qui baignait dans son sang", nous raconte-t-elle. Avant d'ajouter: "Nous sommes, sur ordre de police, confinés à l'arrière d'un restaurant dans le noir. Pour l'instant, on doit y rester jusqu'à nouvel ordre. Les gens sont assez calmes étant donné les circonstances".