"Il y a un axe MR/N-VA sur le plan fiscal pour un prochain gouvernement"

(Belga) Le MR et la N-VA ont des programmes très proches en matière économique et social, a reconnu samedi le ministre des Finances Johan Van Overtveldt dans une interview à La Libre Belgique. La réforme de l'impôt des personnes physiques (IPP), qu'il appelle de ses voeux, n'interviendra pas avant la prochaine législature.

"C'est évident que, sur le plan fiscal, il y a un axe entre le MR et la N-VA pour un prochain gouvernement", souligne le ministre des Finances. "Nos programmes sont très proches sur le plan économique et sur ce qui est désirable sur le plan social." Comme le Premier ministre Charles Michel, Johan Van Overtveldt est favorable à une réforme de l'IPP. "J'ai demandé au Conseil supérieur des Finances de faire une analyse approfondie de ce que l'on pourrait faire au niveau de l'IPP. Cela va durer un an et, donc, cette nouvelle réforme fiscale ne sera pas pour cette législature." Pour le ministre des Finances, l'important ces prochains mois sera "de ne rien faire qui entraverait l'expansion économique actuelle". "En mars, lors du contrôle budgétaire, nous serons dans une bien meilleure situation que les deux dernières années", relève-t-il. "Mais je ne veux pas faire de l'équilibre budgétaire un fétiche. Préserver la relance sera mon point d'attention principal en mars. Maintenant, si on peut résorber quand même le déficit tout en stimulant la croissance, il faut le faire évidemment." (Belga)