"Immense émotion à l’aéroport de Toulouse": son vol retardé, elle se met à jouer du piano quand un chanteur lyrique se joint à elle (vidéo)

Une pianiste et un chanteur qui ne se connaissaient pas ont partagé un moment musical à l'aéroport de Toulouse. Les images de cet instant magique ont été visionnées près de 400.000 fois.

Valérie Marie, une pianiste française, a vécu un beau moment à l'aéroport de Toulouse le 18 février. Elle a raconté la scène sur son compte Facebook. Elle a expliqué en quelques lignes que son vol a été retardé ce jour-là. En voyant un piano ouvert au public, elle a décidé de jouer pour passer le temps.



Après ce joli moment musical, un homme s'est approché d'elle et lui a demandé de jouer à nouveau, mais que cette fois-ci, il allait l'accompagner en chanson. Ce dernier s'appelle Gregory Benchenafi. Il est chanteur lyrique. Il a interpreté Hallelujah, le titre de Leonard Cohen repris par Jeff Buckley. Ces quelques minutes ont été magiques pour le duo improvisé, mais également pour toutes les personnes présentes, impressionnées par le talent des deux artistes.



"Immense émotion à l’aéroport de Toulouse", a commenté la pianiste qui a partagé le moment sur son compte Facebook quelques instants plus tard. En deux jours, la vidéo a été vue près de 394.000 fois.



Gregory Benchenafi a été très surpris en découvrant le succès de ces images le lendemain matin. "Merci infiniment de toute cette vague d'amour. Très honnêtement, c'est rassurant, enveloppant et surtout fou de voir qu'un moment tout simple fait de deux bonnes volontés et d'empathie instantanée puisse encore générer cela. Vous n'imaginez pas à quel point mon âme d'être humain, d'amoureux, de papa, d'artiste est bercée", a écrit le chanteur sur son compte Facebook.