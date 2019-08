"Je vais te mettre une patate": Jawad Bendaoud condamné à six mois de prison pour avoir agressé verbalement un surveillant

Le logeur de jihadistes du 13 novembre Jawad Bendaoud a été condamné mardi à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Beauvais (Oise) pour avoir agressé verbalement un surveillant de la prison de cette ville, a-t-on appris auprès du parquet. Jugé en visioconférence, il était poursuivi pour "outrages" et "menaces de mort" sur ce surveillant.

"Les faits remontent à juin 2017, ce sont des faits d'insultes à un surveillant et, dans la même journée, des faits de menaces de mort", a indiqué le parquet de Beauvais à l'AFP, confirmant une information du Parisien.



Jawad Bendaoud aurait notamment lancé à un surveillant, "c'est à cause de gens comme toi qu'il y a des surveillants qui se font égorger". Il aurait aussi menacé ce surveillant de lui mettre une "patate" dans la figure.



Le parquet avait requis un an de prison ferme.



Jawad Bendaoud a été condamné en appel le 29 mars à quatre ans de prison pour avoir hébergé deux jihadistes des attaques du 13 novembre 2015, dont leur cerveau présumé Abdelhamid Abaaoud.



Jawad Bendaoud avait été relaxé en première instance en février 2018. Le 29 mars, la cour a également prononcé l'interdiction de ses droits civiques et civils pendant cinq ans.



Jawad Bendaoud est en détention depuis début décembre pour des menaces de mort contre une victime des attaques du 13 novembre venue témoigner lors du procès. Sa condamnation dans ce dossier a été aggravée le 27 mars en appel, passant de six mois à un an.