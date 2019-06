"La famille se cache et reste enfermée": insultés et tabassés, les proches de Nordahl Lelandais n'en peuvent plus

Ils ne sont impliqués dans aucune affaire judiciaire mais leur simple lien de parenté avec Nordahl Lelandais leur fait vivre un enfer. Les proches du principal suspect dans le meurtre de la petite Maëlys disent être devenus la cible de prétendus justiciers.

Le patronyme est devenu trop lourd à porter. Selon des informations rapportées par France Bleu, des proches de Nordahl Lelandais envisagent sérieusement de changer de nom de famille. Selon eux, leur vie serait devenue un véritable enfer depuis l'inculpation de Nordahl dans l'affaire de la petite Maëlys.

Depuis plusieurs mois déjà, le quotidien de Nordahl Lelandais se cantonne à sa cellule de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère. Cet ancien militaire de 35 ans est mis en examen pour les meurtres de la petite Maëlys, du caporal Arthur Noyer et pour agression sexuelle sur sa petite cousine.

Face à de tels drames, des "justiciers" semblent vouloir en découdre, n'hésitant pas à s'en prendre à la famille du suspect. Dernier événement en date: une attaque en pleine rue en février dernier. Sven Lelandais, le frère de Nordahl ainsi que leur mère Christiane, se sont fait agressés à la Bridoire, en Savoie par deux hommes. Selon eux, le motif de cette agression réside au simple lien de parenté qu'ils partagent avec Nordahl Lelandais. Les agresseurs ont d'ailleurs été condamnés à un an de prison ferme pour l'un, un an avec sursis pour l'autre.





Tout un pays bouleversé par la disparition de la petite Maëlys



"On est dans cette situation parce qu'ils s'appellent Lelandais, on leur fait payer plus qu'ailleurs. Aujourd'hui la famille se cache et reste enfermée. Vous imaginez leur vie, ils ne peuvent plus porter le nom qu'ils ont", commente l'avocat de la famille au micro de la radio locale.

La mort de la petite Maëlys avait suscité un vif émoi dans la commune de Pont-de-Beauvoisin, lieu où la fillette avait été aperçue pour la dernière fois. Puis finalement, c'est la France entière qui avait été bouleversée par cette disparition. Plusieurs centaines de personnes avaient participé à ses obsèques. Et depuis lors, la famille du principal suspect serait régulièrement menacée physiquement et verbalement.

Changer de nom pour ne plus être associé aux crimes de Nordahl Lelandais? C'est la piste que semblent donc étudier les proches du jeune homme. "Ça ne changera pas beaucoup la situation, mais ils y ont réfléchi en se disant 'on va essayer de se faire une nouvelle personnalité, on ne peut plus porter le nom que l'on porte depuis des centaines d'années, le nom de notre fils', déplore Maître Dereymez au micro de France Bleu.