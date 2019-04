"La gratuité des transports en commun est une fausse bonne idée"

(Belga) Octroyer la gratuité dans les transports en commun est "une fausse bonne idée. Les gens veulent de meilleures fréquences, plus de places assises et plus de confort aux heures de pointe", a affirmé dimanche le député-bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (DéFI), sur le plateau de l'émission "L'invité" (RTL-tvi).La tête de liste à la Région, a par ailleurs répété qu'il ne cumulerait pas, quoi qu'il advienne, un mandat à la Région bruxelloise et le maïorat à Schaerbeek.

Selon lui, son parti voit en lui un bon gestionnaire potentiel de la Région bruxelloise. En cas d'opportunité d'accéder à la tête du gouvernement bruxellois, il quitterait Schaerbeek. S'il doit se contenter d'un siège de député, il passera le relais au premier suppléant. Bernard Clerfayt s'est par ailleurs félicité de voir Charles Michel "nous rejoindre", dans le refus d'ouvrir la boîte de pandore des articles de la Constitution à soumettre à révision, après "avoir laissé faire la N-VA" dans le "sabotage" des services de l'Etat. Il estime qu'il est "temps de se tourner vers la société civile pour évaluer l'impact de la réforme de l'Etat. M. Clerfayt a enfin redit l'opposition de son parti à une coalition avec la N-VA. (Belga)