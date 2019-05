"La N-VA a déroulé le tapis rouge pour le Vlaams Belang", estime Bruno Tobback

(Belga) "La N-VA a déroulé le tapis rouge pour le Vlaams Belang, en poursuivant pendant des années une politique qui exigeait beaucoup d'efforts et de charges de la part de la population, sans rien mettre en place de positif, à l'exception du message que la migration en est la cause", a réagi Bruno Tobback (sp.a), sur la chaîne locale ROBtv, à la forte hausse que semble avoir engrangé le Vlaams Belang à l'issue des scrutins fédéral et régional.

"Si vous mettez en œuvre une politique de cette manière, vous jouez le jeu de votre adversaire, qui est le Vlaams Belang pour la N-VA car les deux partis sont, à mes yeux, des vases communicants. Les autres partis de la majorité semblent également s'être tirés une balle dans le pied", a estimé Bruno Tobback. Le socialiste flamand espère que la gauche dans sa globalité - en ce compris Groen - progressera lors de ces élections. (Belga)