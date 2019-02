"Le Chant du loup": une immersion sous tension dans le monde des sous-marins

Un film à suspense ambitieux, déjà qualifié d'"événement" du cinéma français: "Le Chant du loup", en salles mercredi, immerge le spectateur dans le monde angoissant et poétique des sous-marins, avec Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Omar Sy et François Civil en têtes d'affiche.

"Le Chant du loup" est le premier film de l'ex-diplomate Antonin Baudry, ancien conseiller du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin et coscénariste de la bande dessinée à succès et du film "Quai d'Orsay".

Il explore un genre peu abordé par le cinéma français: le film d'action dans le monde des sous-marin, prisé par le cinéma américain avec des films comme "USS Alabama" ou "A la poursuite d'Octobre rouge".

"Il y a trois sortes d'hommes: les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer": c'est par cette phrase d'Aristote et par une scène tendue dans un sous-marin en mission que débute ce film nerveux, dont le héros, incarné par François Civil ("Five", "Ce qui nous lie", "Dix pour Cent") est un jeune homme à l'ouïe particulièrement fine.

Expert sous-marinier spécialisé en acoustique (ceux que l'on surnomme "les oreilles d'or"), il est chargé de décrypter les sons sous l'eau et de reconnaître le bruit des hélices ou des moteurs des engins de guerre --dont "le chant du loup", nom donné aux sonars ennemis en approche.

Il commet pourtant un jour une erreur qui met en péril son équipage. Ecarté, il va tout faire pour retrouver sa place, alors que ses camarades se retrouvent pris dans l'engrenage de la dissuasion nucléaire.

"Quand j'ai découvert l'univers des sous-marins, j'ai été saisi par la poésie de tout ce que je voyais, et surtout de tout ce que j'entendais, des sons, des langages, comme une langue étrangère dans le sous-marin. Et en même temps tout à coup, j'ai entrevu quelque chose qui était au croisement des deux choses que j'aimais vraiment, l'aventure et la tragédie grecque", a expliqué Antonin Baudry à l'AFP.

"Je me suis dit que j'allais faire un film qui allait être une tragédie grecque dans un sous-marin nucléaire, une tragédie avec les enjeux d'aujourd'hui", ceux d'"un moment où on sent bien que l'Humanité est au bord de se détruire", a-t-il ajouté.

- "film musical" -

Pour préparer son film, Antonin Baudry a passé plus de trente jours et nuits dans un sous-marin "pour observer et tout comprendre".

"Je voulais que tout soit ancré dans le réel, crédible", dit-il.

"J'ai fait autant de recherches qu'il fallait, interviewé autant de gens qu'il fallait", poursuit le réalisateur de 43 ans, qui a pris de vrais sous-mariniers comme figurants, dont certains étaient chargés d'expliquer aux acteurs leur métier, et la gestuelle et le langage particulier qui vont avec.

Abordant l'univers des sous-marins à travers un prisme original (le regard ou plutôt l'ouïe de cet analyste), ce film au budget conséquent (15 à 20 millions d'euros), qui veut réconcilier cinéma d'auteur et grand public --"j'aime les deux", dit Antonin Baudry-- ne se contente pas d'être un thriller.

"Le Chant du loup", qui s'éloigne des territoires de la comédie ou du polar habituellement empruntés par les gros films français, est aussi une analyse des mécanismes de la guerre secrète qui peut se jouer sous les mers sur fond de dissuasion nucléaire, et des enjeux géopolitiques qui y sont liés.

S'il peut faire penser par son réalisme à la série "Le Bureau des légendes", "Le Chant du loup", déjà largement vendu à l'international (notamment à Netflix pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud), est aussi une plongée poétique dans ce monde du silence où les sons prennent une dimension particulière.

Il crée un univers immersif, enveloppant et captivant, dont le mixage sonore a été réalisé au Skywalker Ranch de George Lucas, accompagné par une musique signée par le groupe américain de musique électronique Tomandandy.

"J'ai toujours eu envie de faire un film musical, sonore", indique Antonin Baudry. "Un son, ça éveille tout un imaginaire".