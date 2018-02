"Le Pacte d'excellence ne produira que des mesurettes" (Pierre-Yves Jeholet)

(Belga) Le ministre wallon en charge de l'Economie, de la Formation et de l'Emploi, Pierre-Yves Jeholet (MR), se dit particulièrement inquiet du chômage des jeunes et craint que "le Pacte d'excellence ne produira que des mesurettes", dans un entretien accordé à L'Echo samedi.

"La situation de l'emploi et de l'économie en Wallonie est très encourageante", observe le ministre qui fait en revanche part de son inquiétude au sujet du chômage des jeunes. "Nous sommes devant un problème, c'est l'enseignement", analyse Pierre-Yves Jeholet. "Je suis plus que sceptique sur la capacité de ce Pacte d'excellence à nous ouvrir de vraies nouvelles perspectives pour nos jeunes", poursuit-il. "L'idée était ambitieuse au départ, mais à force de concertation et de dilution, on n'aura que des mesurettes. (...) Le tronc commun (jusqu'à 15 ans, NDLR), c'est exactement le contraire de ce que tous les acteurs du monde de l'emploi et de l'économie nous disent de faire. On va cantonner des jeunes démotivés dans un parcours classique et cela aura un impact négatif sur les classes et les professeurs." Le ministre du gouvernement wallon suggère que davantage de synergies puissent être opérées au niveau de l'enseignement: "Entre les provinces, la Communauté française, les Régions, tout le monde a son mot à dire et cela ne permet pas de politique adéquate, cohérente et dynamique." (Belga)