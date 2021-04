Voici les premières mesures annoncées par Jean Castex

Réouverture des écoles avec un "protocole très strict" et des tests massifs, fin des limites de déplacements en journée le 3 mai, réouverture progressive mi-mai de commerces et lieux de culture: Jean Castex a dévoilé jeudi les premières étapes de la levée des restrictions, jugeant que le pic de la 3e vague de Covid-19 était passé.

En France, le gouvernement a fait une série d’annonces concernant le déconfinement lors d’une conférence de presse ce jeudi 22 avril. Le premier ministre Jean Castex a déclaré que la situation épidémique s’améliorait : "Le pic de la troisième vague semble donc dernière nous, et la baisse de la pression épidémique semble engagée". Une baisse des admissions dans les services de réanimation est attendue dans "les prochains jours", a dit Jean Castex.

Le chef du gouvernement a expliqué que les objectifs de vaccination impliquaient l’utilisation de tous les vaccins à disposition. Il a souligné que le vaccin AstraZeneca avait été validé par les autorités européennes et nationales et est désormais utilisé dans de nombreux pays. "Je me suis fait vaccin[er] avec le vaccin AstraZeneca", a-t-il ajouté, encourageant les Français à faire de même.



Jean Castex a annoncé des contrôles renforcés aux frontières pour les personnes arrivant sur le sol français du Brésil, du Chili, d'Afrique du Sud et d'Inde.

Affirmant sa conviction de la nécessitée de rouvrir les écoles dès le lundi 26 avril, Jean Castex a annoncé un protocole sanitaire renforcé et une intensification des tests salivaires au sein des établissements : 64 millions ont été commandés pour les personnels de l'éducation nationale puis les lycéens, a précisé M. Castex.

Le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer a détaillé les modalités de la rentrée des élèves le 26 avril. Alors que les écoliers reprendront les cours physiquement, les collégiens et les lycéens continueront l’enseignement à distance. Le 3 mai, ces règlent changeront pour les collégiens qui, selon les départements, reviendront physiquement dans leur établissement ou poursuivront, comme les lycéens les cours en "hybride", en partie en présentiel, en partie à la maison.



En outre, à partir du 3 mai, les contraintes de déplacement dans la limite des 10 km seront "levées" en journée. Commerces, activités culturelles, sportives et terrasses pourraient rouvrir "autour de la mi-mai" si la situation sanitaire le permet.