"N'importe qui peut mettre un sac de clous avec une bombe à l’intérieur, personne ne le voit": incompréhension à Lyon au lendemain de l'attaque

La rue commerçante du centre-ville a retrouvé son calme. La boulangerie devant laquelle le colis piégé a explosé, est restée fermée ce matin. Des impacts sont encore visibles dans la vitrine de ce magasin mais les habitants ont repris leurs habitudes, partagés entre impuissance et résignation.

"Moi je continue à vivre normalement vous voyez. Je fais mon marché tous les samedis", confie l'un d'entre eux. "N'importe qui peut mettre un sac de clous avec une bombe à l’intérieur, personne ne le voit. Je trouve qu’il y a un sentiment d’impuissance oui", ajoute un autre.

Le suspect a été repéré par une caméra de surveillance. L’image de mauvaise qualité montre un individu cagoulé avec des lunettes noires qui circule à vélo. Peu avant 17h30 ce vendredi, un homme âgé d’une trentaine d’années dépose un colis en papier Kraft devant une boulangerie. Le contenu du colis a pu être identifié par les enquêteurs.





"J'ai vu 6 personnes allongées"



"Des vis de deux centimètres, des billes en métal, 7 piles de LR6, un circuit imprimé, un dispositif de déclenchement à distance", indique Rémy Heitz, procureur de la République.

L’explosion fait 13 blessés dont une fillette de 10 ans. Tous sont touchés aux membres inférieurs. "En arrivant sur la scène, j’ai vu 6 personnes allongées. Y'avait du sang qui coulait. On a essayé de les faire rentrer dans une boutique pour les couvrir et les soigner correctement mais nous on n'a pas pu faire grand-chose", confie un commerçant.

11 personnes ont été transportées dans les hôpitaux de la région. L’enquête a été confiée à la section antiterroriste du parquet de Paris. Selon certains médias français, un ADN a été isolé mais rien n’indique qu’il s’agisse de celui du suspect. Du TATP a également été retrouvé sur place. Il s’agit d’un explosif instable utilisé dans les attentats de Paris et Bruxelles. L’attaque n’a pas été revendiquée. Ce samedi soir, le suspect est toujours en cavale.