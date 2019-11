"On est hantés": les proches d'Elisa, la jeune femme tuée par des chiens en France, se confient

Elisa Pilarski, une femme enceinte de 29 ans, avait été tuée par des chiens dans la forêt de Retz (Aisne) alors qu'elle promenait le sien dans un secteur où était organisée une chasse à courre. Depuis le drame, les interrogations des proches de la jeune femme se multiplient. Dans quelles circonstances la jeune femme a-t-elle été tuée? Pourquoi a-t-elle été subitement attaquée par des chiens? Qui est responsable? L'enquête en cours vise à répondre à toutes ces interrogations

Dans une interview donnée au Parisien et reprise par plusieurs médias, les proches d'Elisa parlent de leurs doutes. Christophe demande que justice soit faite pour sa femme et leur bébé. "Il (le bébé, nldr) sera inhumé dans le même cercueil que sa maman.Qu'ils soient ensemble, s'il y a une vie après", souffle-t-il.

La sœur de Christophe décrit une situation invivable. "On ne vit pas, on survit. On est hantés par 1000 questions que l'on retourne sans cesse, et auxquelles nous n'avons pas de réponses", témoigne-t-elle.

Pour ne pas penser à autre chose.

La mère d'Elisa tient une épicerie dans le village de Rébénacq. Malgré le drame, elle n'a pas quitté le comptoir de sa boutique. Une façon de surmonter la tragédie qu'elle vient de vivre. "Je ne peux pas faire autrement que d'être là. J'en ai besoin, pour ne pas penser à autre chose", confie-t-elle.

D'après l'autopsie, le décès s'est produit entre 13H00 et 13H30 et a pour origine "une hémorragie consécutive à plusieurs morsures de chiens aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à la tête".

Afin d'identifier les animaux responsables, des prélèvements génétiques ont été effectués sur 67 chiens: les 5 American Staffordshire d'Elisa Pilarski et 62 chiens appartenant à l'association 'le Rallye la passion' organisatrice de la chasse. Les résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.