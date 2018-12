"On pète les plombs gentiment et ils nous gazent, on va se bagarrer si il faut! ": à Paris, ce gilet jaune laisse éclater sa colère (vidéo)

La quatrième journée de manifestations des "gilets jaunes", fortement encadrée par les forces de l'ordre, se déroule samedi dans une ambiance relativement calme malgré quelques tensions sur les Champs-Elysées. Dans la capitale, la situation s'est tendue en milieu de matinée aux abords de la célèbre avenue, où les forces de l'ordre ont lancé les premiers gaz lacrymogènes contre des "gilets jaunes" venus manifester aux cris de "Macron démission".

Au micro de notre journaliste Simon François, un gilet jaune laisse éclater sa colère. "On était là, on ne faisait rien de mal. Les CRS ont gazé le peuple. On réclame parce qu’on a faim, on n’a plus de sous. On en marre ! On pète les plombs gentiment, mais ils nous gazent. Des gens sont tombés dans les pommes. C’est ça Macron ?! Plus jamais on ne votera pour lui, plus jamais !". Avant d'ajouter: "Moi j’aime mon pays, j’aime La France mais pas notre gouvernement. Ce n’est pas normal que l'on gaze le peuple comme ça. On ne peut plus sortir, ils nous ont enfermés. On ne peut pas sortir ! On va se bagarrer s’il faut. Y’a des minots qui sont là, qui n'ont rien demander! La Belgique s’il vous plaît faites-moi un papier, j’me casse de ce pays !", s'exclame-t-il.