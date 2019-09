Panne générale à Disneyland Paris, "alors que le Parc est rempli de Belges" (vidéo)

Les milliers de touristes déçus se replient sur les petites attractions n'ayant pas besoin d'électricité, et sur les restaurants, pris d'assaut. Aucune information quant à la résolution du problème technique.

Vous êtes nombreux à contacter la rédaction de RTL info ce vendredi, depuis environ 10h30, pour signaler une panne générale dans le parc d'attractions Disneyland Paris. Il n'y aurait plus d'électricité depuis l'ouverture du Parc: la majorité des attractions sont donc inaccessibles. Les restaurants sont pris d'assaut, d'après certains témoins.

"Le parc Disneyland Paris est hors fonction depuis ce matin. Rien ne fonctionne en ce jour férié de Fédération Wallonie Bruxelles: le parc est remplis de Belges !", nous a écrit Bastien via le bouton orange. "La tension monte sur place suite au mécontentement des visiteurs avides d’attractions", précise-t-il.



Les "petites" attractions, qui n'ont pas besoin d'électricité, sont prises d'assaut, comme les restaurants...

"Merci Disney"

"Prendre congé, faire 4h de route, prendre un logement, payer 30 euros de parking et ne faire aucune attraction... Merci Disney", poursuit Sabine, amère.

"La quasi-totalité des deux parcs est bloquée ! Dans le parc Studio, seules deux attractions et quelques spectacles fonctionnent et, de ce que l'on entend, la situation est la même dans l'autre parc. On ne nous dit rien de plus à part le fait que ce serait un 'problème technique général dans les deux parcs'. Apparemment ils auraient déjà appelé les pompiers et ils ne savent pas quand la situation sera rétablie. De ce fait, les seuls attractions qui fonctionnent sont à des centaines de minutes d'attentes et les spectacles sont tous pleins. On ne paye pas des centaines, voire des MILLIERS d'euros pour ne rien faire, c'est insensé !", ajoute Morgane.

Dans une vidéo qui nous est parvenue, une des hôtesses du parc évoque effectivement "un problème avec une centrale".





"Panne d'un générateur"

La porte-parole du parc, que nous avons contacté, évoque "une coupure électrique due à la panne d'un générateur". Elle précise qu'aucun visiteur n'est bloqué dans une attraction, et qu'effectivement, les magasins, restaurants et attractions sans électricité sont accessibles...

Il n'y a pas d'information actuellement sur les délais de résolution de la panne.