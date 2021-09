"Personne n'a oublié": Emmanuel Macron rend hommage à Samuel Paty pour la rentrée scolaire

Emmanuel Macron a déclaré jeudi, jour de la rentrée scolaire, avoir "une pensée particulière" pour Samuel Paty, l'enseignant qui avait été décapité en octobre 2020 après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves.



"J'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty", a dit le chef de l'Etat à la fin d'une courte vidéo enregistrée à Marseille pour marquer la rentrée scolaire. "Personne n'a oublié" ce drame, qui "nous rappelle combien le beau métier d'enseignant est au coeur de la nation, de notre pacte pour nos enfants et nous tous", a-t-il ajouté.



Samuel Paty, 47 ans, avait été décapité le 16 octobre dernier près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par Abdoullakh Anzorov, un jeune réfugié tchétchène qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves.

Appeler les jeunes à se faire vacciner



Dans la vidéo, Emmanuel Macron affirme que le gouvernement est "en train de faire le maximum pour que cette rentrée soit la plus normale possible" malgré la pandémie de Covid-19, en saluant "la mobilisation exceptionnelle" des enseignants et des parents d'élèves.



Le chef de l'Etat a brièvement montré un portrait des deux youtubeurs stars McFly et Carlito pour appeler les jeunes à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières.



Emmanuel Macron les avait reçus à l'Elysée en mai après que leur vidéo défendant les gestes barrières eut atteint les 10 millions de vues.



A la fin de la vidéo, il s'adresse aux élèves qui ressentent "un peu d'angoisse le matin de la rentrée". "J'espère que ce soir, cette angoisse sera dissipée. Bon courage", conclut-il.