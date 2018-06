"Qu'est-ce qu'Anvers sans Bruxelles? Rien", selon Guy Vanhengel

(Belga) Le ministre bruxellois du Budget Guy Vanhengel (Open Vld) dénonce le fait que la N-VA "transfère tout l'argent flamand et fédéral vers Anvers", au détriment de Bruxelles et d'autres villes. "Qu'est-ce qu'Anvers sans Bruxelles? Rien", déclare-t-il dans une interview pour De Zondag.

Dans cette interview, Guy Vanhengel réaffirme qu'il ne voit pas de coalition avec la N-VA à Bruxelles "en raison de la manière dont ce parti regarde Bruxelles". "Je vais même dire plus. Ce qui se passe aujourd'hui, je trouve cela très malsain. Bart De Wever et N-VA transfèrent tout l'argent flamand et fédéral à Anvers, au détriment de Bruxelles et d'autres villes", argue le ministre. Selon lui, les deux plus grandes villes de Belgique ont cependant besoin l'une de l'autre. "Qu'est-ce qu'Anvers sans Bruxelles? Rien. Les deux moteurs économiques de notre pays ont besoin l'un de l'autre. Guy Spitaels (PS) était autrefois blâmé parce qu'il favorisait le Hainaut. Aujourd'hui, je n'entends personne dire 'stop', mais la croissance de Bruxelles est pourtant minée." (Belga)