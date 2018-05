"Si nous voulons garantir les pensions, il faut travailler plus longtemps", dit la FEB

(Belga) La durée de la carrière et le taux d'emploi doivent être relevés, selon la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) qui réagissait à la manifestation des syndicats pour les pensions à Bruxelles. Via les médias sociaux, la FEB a diffusé un "pamphlet pour les pensions" avec une infographie expliquant pourquoi il fallait travailler plus longtemps.

"A côté d'une réforme globale des pensions, il est clair que la durée de la carrière et le taux d'emploi doivent être relevés. La logique derrière ce constat est simple: nous étudions et vivons plus longtemps. Arrêter de travailler à 60 ans est intenable", souligne la FEB. "Etudier plus longtemps, vivre plus longtemps et mettre un terme plus tôt à sa carrière en réclamant des pensions plus élevées est impossible". "Les dépenses de pensions (46 milliards d'euros) représentent un cinquième des dépenses totales primaires (201 milliards) et augmenteront à politique inchangée", selon la FEB. (Belga)