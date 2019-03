"Stupéfaction" des journalistes de l'Avenir après les accusations de racisme de Ph. Lawson

(Belga) L'Association des Journalistes Professionnels (AJP) et la Société Des Rédacteurs (SDR) des Editions de L'Avenir (EDA) ont fait part jeudi de leur "stupéfaction" au sujet des propos tenus dans La Libre par le directeur des rédactions Philippe Lawson. "Si les propos de M. Lawson reposent sur une quelconque base solide, la SDR et l'AJP invitent le directeur des rédactions à déposer plainte. Dans le cas contraire, elles l'invitent à retirer ses propos et à présenter un message d'excuse au personnel", indiquent les deux associations dans un communiqué commun.

Lors du déclenchement du plan de restructuration des Editions de L'Avenir, Philippe Lawson, récemment nommé directeur des rédactions, a fait l'objet d'une motion de défiance de la part du personnel. Jeudi matin dans La Libre, le journaliste d'origine togolaise s'est plaint de propos racistes tenus à son encontre par certains membres du personnel. "J'ai appris il y a quelques jours que dans la rédaction, certains m'appelaient le Togolais, et ça me fait mal. Je suis venu pour un projet et on joue l'homme. Je ne suis pas l'homme de (Stéphane) Moreau (administrateur-délégué de Nethys, actionnaire de L'Avenir, ndlr). Je suis journaliste depuis vingt ans, on sait comment je travaille." "Ces propos choquent profondément les journalistes des EDA, dont les valeurs qu'ils défendent sont aux antipodes du racisme", indiquent l'AJP et la SDR. "Dans un contexte de crise sociale aigüe, ces accusations non étayées ne sont pas de nature à restaurer la paix sociale, à laquelle la direction dit pourtant aspirer. La motion de défiance, votée par une très large majorité du personnel et ensuite reconfirmée, ne repose que sur des arguments strictement professionnels." (Belga)