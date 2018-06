"Theo Francken n'est pas l'homme qu'il faut pour diriger la N-VA"

(Belga) Theo Francken n'est pas l'homme adéquat pour diriger la N-VA, affirme vendredi le président du parlement flamand Jan Peumans (N-VA) dans une interview accordée au Belang van Limburg, à un an de son retrait de la politique nationale.

"Je constate que les anciens membres de la Volksunie sont de plus en plus agacés par l'emploi des mots. Je l'entends dans mon propre entourage. Selon moi, c'est une des raisons du déclin de notre parti dans les sondages. Les gens disent: cette manière d'utiliser les mots n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la mienne non plus. On fait beaucoup de bruit en politique, mais ce sont de personnes dont on parle", dit M. Peumans. (Belga)