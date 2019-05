"Un gouvernement MR/N-VA, c'est un boulevard vers le soft totalitarisme"

(Belga) "Un nouveau gouvernement MR et/ou N-VA, ce serait un boulevard vers le 'soft totalitarisme'", a dénoncé mercredi le secrétaire général de la FGTB wallonne, Thierry Bodson, lors de son discours prononcé à La Louvière à l'occasion de la fête du 1er mai.

"A la FGTB, nous disons et nous dirons toujours 'non' à un gouvernement qui compte en ses rangs le MR et/ou la NVA. Car qui peut croire qu'avec ces partis, on avancerait sur nos priorités, sur un salaire minimum à 14 euros brut de l'heure, sur une pension légale de minimum 1.500 euros net par mois ou sur le fait qu'aucune allocation sociale ne se situe sous le seuil de pauvreté? ", s'est-il interrogé. "Un gouvernement avec le MR et/ou la N-VA, ce serait la fin de la FGTB et de Solidaris. La fin des emmerdeurs, la fin de tous ceux qui émettent la moindre critique. Ce serait un boulevard vers le soft totalitarisme", a ajouté Thierry Bodson selon qui "la victoire de la gauche est essentielle et existentielle". "La gauche doit s'unir et doit gagner, ensemble. Je suis convaincu que le PS enregistrera un très beau résultat. Mais il y aura un match retour au cours duquel il faudra transformer la victoire électorale en réelles avancées et en réels changements de cap pour le monde du travail", a encore estimé le patron de la FGTB wallonne en dédiant, enfin, ce 1er mai aux 154 travailleurs de Durobor en passe de perdre leur emploi après le dépôt de bilan de leur entreprise. (Belga)