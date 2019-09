"Un spectaculaire panache de fumée domine toute l'agglomération": une usine de Rouen ravagée par les flammes, les habitants évacués (vidéo)

Les habitants de douze communes dont Rouen sont invités à rester chez eux en raison d'un incendie en cours dans une usine Lubrizol classée Seveso seuil haut, qui n'a pas fait de victime, a annoncé le préfet de Normandie.

Les établissements scolaires vont rester fermés et un "spectaculaire panache de fumée domine toute l'agglomération", a ajouté Pierre-André Durand qui a d'abord parlé de 11 communes avant qu'une douzième ne s'y ajoute. Les secours ont été alertés vers 2H40 du matin, selon le préfet.



Ce panache de fumée "noire" lié à la présence "d'hydrocarbures" est "forcément anxiogène" mais les "premières analyses n'ont pas fait apparaître de toxicité aiguë sur les principales molécules que nous suivons, ce qui est plutôt rassurant", a-t-il ajouté lors d'une audioconférence de presse. "Nous n'avons pas d'élément qui permettent de penser qu'il y a un risque lié aux fumées", a affirmé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur RTL France.





"200 hommes mobilisés"



Un périmètre de 500 mètres autour du site a été évacué, a poursuivi le préfet sans pouvoir préciser combien de personnes cela a concerné. "Le feu n'est pas circonscrit. Le dispositif monte en puissance. 200 hommes et plus de 60 véhicules sont mobilisés. J'attends des renforts nationaux", a précisé vers 7H30 un responsable des pompiers.



Des habitants ont entendu des bruits d'explosion dans la nuit mais il s'agissait de fûts d'huile qui ont éclaté, selon la préfecture. Le plan particulier d'intervention a été déclenché.



L'usine Lubrizol fabrique essentiellement des additifs pour huile, selon le préfet. Selon un correspondant sur place, une odeur acre était perceptible.