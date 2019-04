"Une collecte nationale" est lancée pour reconstruire Notre-Dame et déjà 300 millions d'euros de don

Après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, les Français veulent faire un petit geste pour que ce joyau du patrimoine soit rebâti.

La reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, fortement endommagée par un incendie hier soir, s'annonce longue et difficile. "On va être partis pour des années de travaux", a déclaré sur Twitter le président de la Conférence des évêques de France (CEF), Eric de Moulins-Beaufort.

Une souscription nationale va d'ailleurs être lancée, a confirmé le président français Emmanuel Macron.

La Fondation du patrimoine a donc décidé de lancer une "collecte nationale" pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

"Pour répondre à de multiples demandes, la Fondation du patrimoine a décidé de lancer une collecte nationale pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris", a écrit la fondation.





La famille Pinault débloque 100 millions d'euros

L'une des plus grandes fortunes de France, la famille Pinault, a décidé dès lundi soir de contribuer à cette future reconstruction. La société d'investissement de la famille Pinault, Artemis, va donc débloquer 100 millions d'euros, a annoncé dans un communiqué son président François-Henri Pinault.

"Cette tragédie frappe tous les Français et bien au-delà tous ceux qui sont attachés aux valeurs spirituelles. Face à un tel drame, chacun souhaite redonner vie au plus vite à ce joyau de notre patrimoine", écrit le président de la holding familiale et du groupe de luxe Kering.

"Mon père (François Pinault, NDLR) et moi-même avons décidé de débloquer dès à présent sur les fonds d'Artemis une somme de 100 millions d'euros pour participer à l'effort qui sera nécessaire à la reconstruction complète de Notre Dame", conclut-il.





La famille Arnault offre 200 millions d'euros

Mardi matin, le groupe LVMH, numéro un mondial du luxe, et la famille Arnault ont annoncé un "don" de 200 millions d'euros au fonds dédié à la reconstruction de Notre-Dame, après le gigantesque incendie qui a ravagé la cathédrale lundi.



"La famille Arnault et le groupe LVMH, solidaires de cette tragédie nationale, s'associent à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité", ont-ils indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP.



Le numéro un mondial du luxe et la famille de Bernard Arnault - première fortune de France - "feront un don d'une somme globale de 200 millions d'euros au fonds dédié à la reconstruction de cette oeuvre architecturale, qui fait partie de l'Histoire de France".



LVMH indique également "mettre à la disposition de l'Etat et des instances concernées toutes ses équipes, créatives, architecturales, financières, pour aider au long travail de reconstruction d'une part, et de collecte de fonds d'autre part, qui s'annonce".