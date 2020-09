"Victorine avait 18 ans, qu’est-ce que vous voulez dire de plus?": Abasourdie, sa tante Patricia, s’exprime, après le décès de la jeune fille

Les proches de Victorine, retrouvée morte à Villefontaine dans l’Isère, sont plongés dans l’horreur. Brisés par la douleur, ils essayent de comprendre ce qui a pu arriver à la jeune fille de 18 ans. Des sanglots dans la voix, sa tante Patricia, a confié sa tristesse à nos confrères de RTL France.

"C’est affreux… Il n’y a pas de mot, c’est une situation bouleversante, dramatique", a réagi Patricia, la tante de l’adolescente. "Victorine… Elle avait 18 ans, qu’est-ce que vous voulez dire de plus ? On lui a enlevé sa vie, c’est affreux. Je suis presque sans mot parce que je ne comprends pas, je ne comprends pas qu’on puisse agir de la sorte. J’espère qu’ils arrêteront celui ou ceux qui ont fait cette atrocité de lui enlever la vie et de briser toute une famille. Pourquoi et qui a fait ça ? Ce sont deux questions et j’espère qu’on aura les réponses".

"A tout jamais dans nos coeurs"

"Victorine sera toujours dans mon cœur. A tout jamais, elle sera dans notre cœur, on ne pourra jamais l’oublier. Jamais. Elle était très gentille, c’était une jeune fille réservée et elle avait toute la vie devant elle. Malheureusement, sur son chemin, elle a rencontré quelqu’un qu’il ne fallait pas rencontrer, puis elle est partie", a dit Patricia, dans un souffle.