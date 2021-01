2.500 personnes réunies dans une fête sauvage illégale en France: l'un des suspects reconnaît l'avoir organisée

L'homme de 22 ans placé en garde à vue samedi après la fête sauvage du Nouvel An près de Rennes a reconnu avoir participé à l'organisation de la rave party et a été déféré au parquet lundi matin, a annoncé le procureur de Rennes.



"Le mis en cause a finalement reconnu avoir participé à l'organisation de cet événement", a indiqué le procureur de Rennes Philippe Astruc dans un communiqué. "Il a été déféré ce (lundi) matin au parquet de Rennes et sera présenté (lundi) après-midi aux deux juges d'instruction désormais saisis de cette enquête pour une éventuelle mise en examen", a-t-il détaillé.



Le juge des libertés et de la détention devra ensuite statuer sur l'éventuel placement en détention provisoire du suspect, requis par le parquet. Le procureur tiendra un point presse au tribunal lundi à 18H00 "pour évoquer les suites judiciaires", a-t-il ajouté.



Interpellé samedi à Iffendic (Ille-et-Vilaine), le jeune homme, au casier vierge, avait dans un premier temps indiqué "avoir été un simple participant et avoir été autorisé à titre exceptionnel à mixer par les organisateurs", selon le procureur. Mais "ses propos démentant toute implication en tant qu'organisateur sont contredits notamment par les éléments de téléphonie", avait précisé le magistrat dimanche.



L'enquête a en effet révélé "l'envoi à plus de 1.000 personnes du lieu exact d'implantation de la rave party le jeudi 31 décembre en fin d'après-midi" et "son téléphone portable borne à Lieuron le 31 décembre en début d'après-midi (moment où le matériel était installé sur les lieux en toute discrétion)", selon le magistrat.



Quelque 2.500 personnes ont participé à cette fête sauvage qui s'est terminée samedi matin. Les investigations doivent permettre d'identifier et d'interpeller l'ensemble des organisateurs de ce rassemblement illégal.

