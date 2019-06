2000 jeunes volontaires testent le SERVICE NATIONAL UNIVERSEL en France: que font-ils?

Depuis une semaine 2000 jeunes volontaires de 15-16 ans expérimentent en France le service national universel (SNU). Un parcours de deux semaines qui vise à compléter la formation reçue dans l’enseignement et à rétablir la cohésion nationale, 25 ans après la suppression du service militaire. Paradoxe : plébiscité par les jeunes, c’est chez les adultes que le SNU rencontre le plus d’opposition.

Premièrement il ne faut pas confondre, si l’encadrement est militaire et si ces jeunes portent une sorte d’uniforme, chemins blanche, casquette et pantalon bleu marine, cocarde tricolore, ce n’est pas, un service militaire. La défense de la France n’est plus assurée des bataillons d’appelés qui regardaient la ligne bleue des Vosges, mais par une armée de professionnels, qui s’engage chaque jour contre le terrorisme au Mali au Niger ou en Afghanistan.

Le service national universel SNU est un service que l’on pourrait qualifier de civique où, aux cotés des militaires, des enseignants et des éducateurs encadrent pendant 15 jours des adolescents garçon et fille. Les ateliers sont les plus divers. Il y a bien sûr une initiation à défense, mais aussi des... lire la suite sur le blog de Christophe Giltay