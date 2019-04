21e samedi de mobilisation des gilets jaunes dans plusieurs villes de France

(Belga) Cinq mois après leur naissance, les "gilets jaunes" ont commencé samedi à se rassembler dans plusieurs villes, trois jours après la censure de l'article clé de la loi anticasseurs qui prévoyait des interdictions administratives de manifester et avant la synthèse du grand débat la semaine prochaine.

Pour cet acte 21, un appel au rassemblement national a été lancé à Rouen et, à Paris, deux manifestations sont prévues. Les interdictions de manifester sur les Champs-Elysées, la place de l'Etoile, ainsi que dans un vaste périmètre comprenant l'Elysée et l'Assemblée nationale, ont été reconduites par le préfet de police pour la troisième semaine de suite, après les débordements du samedi 16 mars, qui avait vu 1.500 "ultra violents", selon le gouvernement, saccager la célèbre avenue et ses abords. A Rouen, où un appel à un rassemblement national a été lancé, quelques centaines de manifestants se sont déjà retrouvés samedi en milieu de matinée, parmi lesquels quelques syndicalistes, notamment de la CGT, et tournent autour du périmètre interdit dans le centre-ville aux cris de "Macron, dégage pour de bon! " Ailleurs en France, d'autres manifestations sont relayées sur les réseaux sociaux comme à Lyon, Dijon, Nice, Nantes, Montpellier, Bordeaux ou encore Toulouse. (Belga)