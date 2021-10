Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a appelle "chacun à ne pas sortir" de chez soi, particulièrement en Loire-Atlantique placée en vigilance rouge "pluie-inondation", ainsi que dans les 21 départements placés en vigilance orange.



Le ministre qui "reste à Paris, ce soir et demain pour suivre la situation, selon son entourage, a lancé sur BFMTV, un "message d'avertissement", en enjoignant les personnes de ces départements à "ne pas sortir de chez elles".



M. Darmanin a demandé également de se tenir éloigné des cours d'eau et des bords de mer.



Météo-France a lancé une alerte pour un épisode de pluie-inondations d'ampleur touchant la façade ouest, de la Loire-Atlantique à la Bretagne.



A 18H00, la Loire-Atlantique a été placée en vigilance rouge.



L'épisode météorologique doit gagner dimanche l'intérieur des terres vers l'Ile-de-France et toucher dimanche l'Ardèche et le Canal du Rhône, a précisé le ministre.



"Chacun doit faire attention, a-t-il dit. C'est un épisode que l'on peut maîtriser si chacun fait attention à soi".