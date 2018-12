44% des Belges pensent que le Pacte ne vaut pas la chute du gouvernement

(Belga) Trente et un pourcents des Belges pensent que le dossier du Pacte pour les migrations de l'ONU mérite d'entraîner la chute du gouvernement Michel. Quarante-quatre pourcents pensent le contraire. Vingt-cinq pourcents sont sans avis, ressort-il d'un sondage Ipsos-Le Soir-RTL-TVI-VTM-Het Laatste Nieuws.

C'est en Wallonie que les tendances contraires sont les plus proches dans les chiffres. 34% des Wallons estiment que le gouvernement fédéral doit tomber sur cette question, contre 37%; 29% sont sans avis. A Bruxelles, 35% des personnes interrogées jugent que ce pacte mérite de faire chuter le gouvernement, contre 45% qui pensent le contraire. 20% sont sans avis. Près de la moitié des personnes interrogées en Flandre (47%) estiment que tout cela ne mérite pas une chute de gouvernement; un tiers estiment que oui; 23% sont sans avis. Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 2.532 personnes, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1.003 en Wallonie, 998 en Flandre et 531 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, du 27 novembre au 4 décembre derniers. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95%, est de +-3,1 en Wallonie et en Flandre et de +-4,3 à Bruxelles. (Belga)