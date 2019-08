La tête coincée dans son escabeau durant 5 jours: l'enfer vécu par un sexagénaire en France

L'homme a été pris en charge par les secours 5 jours après sa chute.

Son calvaire a duré cinq jours. Les faits se sont déroulés à Mattaincourt, dans le département des Vosges en France, et sont rapportés par l'Est Républicain. Perché sur son escabeau, un sexagénaire avait entrepris des travaux dans sa salle de bains. Mais soudainement, l'homme a perdu l'équilibre et s'est retrouvé, la tête coincée entre les barreaux de son escabeau. Impossible de s'en extirper, sa tête est bel et bien coincée.

Selon des informations rapportées par nos confrères, le sexagénaire est resté dans cette position durant plusieurs jours. Cinq exactement. Personne n'a entendu ses appels à l'aide. Ce n'est que cinq jours plus tard, lorsque sa sœur est venue lui rendre visite qu'elle l'a trouvé dans cette malheureuse position.

Toujours conscient, l'homme a été rapidement pris en charge par les secours. Des examens médicaux vont désormais être effectués afin de s'assurer qu'il n'a subi aucun traumatisme suite à la position qu'il a tenue pendant plusieurs jours. Cet accident aurait pu lui coûter la vie.