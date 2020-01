7 hommes soupçonnés de préparer un attentat ont été arrêtés en France: certains étaient fichés S

Sept hommes ont été interpellés lundi matin dans le Finistère, notamment à Brest, dans le cadre d'une information judiciaire pour "association de malfaiteurs à visée terroriste et criminelle", a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information d'Europe 1.



Interpellés par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), ils sont soupçonnés, selon une source proche de l'enquête, d'avoir préparé un projet d'action violente en France et un projet de départ vers la zone irako-syrienne.



Les interpellés, dont certains étaient fichés S (pour Sûreté de l'Etat), faisaient l'objet d'un suivi pour leur appartenance à la mouvance islamiste radicale, a-t-on ajouté de sources proches de l'enquête, relevant que les investigations doivent permettre de déterminer la matérialité du projet d'action et du départ.



La France vit sous une menace terroriste constante depuis le début en 2015 d'une vague d'attentats jihadistes qui a fait au total 255 morts.