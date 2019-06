780 tonnes de steaks hachés vendues pour les plus démunis en France: il y avait tout sauf de la viande

C'est une info RTL France: 780 tonnes de faux steaks hachés ont été distribués à des associations venant en aide aux plus démunis en France depuis juillet 2018. Plusieurs organismes ont effectué un achat groupé pour une valeur de 5,2 millions d'euros. Parmi eux, on retrouve La Croix Rouge, Les Restos du Coeur, le Secours Populaire Français et la Fédération française des banques alimentaires.



Au mois de mars, les associations ont remarqué quelque chose d'étrange avec la viande achetée: le goût, la couleur et la texture du steak haché étaient étranges. Elles ont suspendu la distribution de la viande en question et l'ont fait analyser par les services de la répression des fraudes. Le verdict est clair: ces steaks ne contenaient pas de viande mais du gras. Pas de muscle, mais de la peau. Le tout était mixé avec du soja et de l'amidon, c'est-à-dire des produits non-autorisés dans des steaks hachés. Conclusion: la viande livrée pour les plus démunis n'était pas du tout de la viande. Malgré la très mauvaise qualité des matières premières, elles ne présentent pas de danger pour la santé.



D'après RTL France, l'entreprise française incriminée fabriquait la fausse viande en Pologne pour diminuer les coûts de production et augmenter ses bénéfices. Tout cela sur le dos de personnes dans le besoin. 7 millions de steaks hachés auraient été écoulés sur le marché. Les fraudeurs risquent 2 ans de prison et 1,5 million d'euros d'amende pour tromperie et fraude en bande organisée.