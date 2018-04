A Anvers, la liste Open Vld comptera un jeune candidat juif

(Belga) La liste Open Vld pour les élections locales et provinciales d'octobre à Anvers proposera au choix de l'électeur le nom de Joseph Steimetz, un jeune candidat juif, indique samedi le journal De Morgen. Une information confirmée par Philippe De Backer, actuel secrétaire d'Etat, qui tirera la liste. Selon M. De Backer, Joseph Steimetz n'a pas été choisi pour ses convictions religieuses. "Joseph est un garçon sympathique, actif dans notre section jeunesse depuis des années, et avant tout un Anversois et un libéral".

"Nous avons toujours eu des gens de confession juive sur nos listes, parce qu'elles se sentent libérales et bien chez nous", poursuit Philippe De Backer. "C'est Joseph lui-même qui a proposé d'être cnadidat." A l'heure actuelle, on ne sait pas encore si M. Steimetz se verra attribuer une place sur la liste locale, sur celle du district ou encore à la province. La décision tombera mi-mai. Joseph Steimetz s'est impliqué ces dernières années dans le dialogue interculturel, précise encore M. De Backer.