A Bastogne, Jean-Pierre Lutgen sera opposé à son frère

Jean-Pierre Lutgen, patron et créateur de la marque Ice-Watch, se présentera aux élections communales à Bastogne le 14 octobre, sur la liste opposée à son frère et bourgmestre actuel, Benoît Lutgen, le 14 octobre. Jean-Pierre Lutgen a confirmé sa participation à l'occasion d'une conférence de presse, mardi.

Il sera candidat sur la liste Citoyens Positifs ou C+, regroupant, à l'initiative de citoyens, tous les partis qui seront opposés à la liste du bourgmestre cdH Benoît Lutgen, à savoir, MR, PS, Ecolo et Défi. Aux dernières élections, la liste cdH avait décroché une large majorité absolue de 17 sièges sur 25, rassemblant un total de 65,3 pc des voix, soit une hausse de près de 9 pc. La liste @venir, liste à tendance MR, avec 31,36 pc des suffrages, avait remporté les 8 sièges restant. En cas d'élection des deux candidats, un seul des deux frères Lutgen pourra siéger au conseil communal. En respect de la réglementation wallonne, l'heureux élu sera celui qui siègera sur la liste qui arrivera première et emportera le plus grand nombre de sièges. Il y a six ans, 47,6 % des électeurs bastognards avaient voté nominativement pour Benoît Lutgen.