A choisir, Bart De Wever préfère rester bourgmestre au sein de la même coalition

(Belga) Si cela ne dépendait que de lui, Bart De Wever rempilerait bien après les élections communales d'octobre pour six ans comme bourgmestre d'Anvers, de préférence au sein de la même coalition N-VA, CD&V et Open Vld, a-t-il déclaré lundi matin dans le "marathon des bourgmestres" sur Radio 2. Il espère pour son parti, la N-VA, un résultat électoral de 30%.

"Si je suis réélu et que je peux être à nouveau bourgmestre, je reste six ans", a-t-il indiqué lundi. Bart De Wever n'a pas encore voulu se prononcer sur la personne qui figurera à la deuxième place sur la liste. En ce qui concerne les résultats, Bart De Wever vise le "tram 3". "30%, c'est ce que je considère dans ma tête comme un résultat positif." En 2012, la N-VA avait obtenu 37,7% à Anvers. Bart De Wever souhaite également continuer avec la coalition actuelle. "Je suis loyal à ma coalition. Le contraire serait étonnant", a-t-il poursuivi. Il a cité une série de thèmes - la propreté et la sécurité - prouvant que les autorités communales ont bien travaillé. "Nous l'avons fait avec cette équipe. Pourquoi ne pas poursuivre?" (Belga)