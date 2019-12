À l'aquarium de Paris, le Père Noël nage avec un requin: voici pourquoi (vidéo)

L'aquarium de Paris vient de dévoiler sa nouvelle exposition pour les fêtes de fin d'année. Assez inhabituelle, elle met en scène un Père Noël plongeur qui nage avec un requin. Le but ? Éduquer les enfants sur les problèmes climatiques.

Vêtu de son traditionnel costume rouge et blanc, le Père Noël porte aussi des palmes et un masque de plongée. Présent tous les jours à l'aquarium, il nage parmi les poissons… et un requin-zèbre.

Alexandre Dalloni, l'un des scientifiques de l'aquarium, a expliqué que nager avec le requin était sans danger pour le Père Noël. "Le requin est un animal qui ne va pas attaquer un humain sans raison. Il y a des attaques, mais elles sont accidentelles", a-t-il confié à Reuters.

L'exposition s'inscrit dans une série d'activités proposées par l'aquarium dont le but est de sensibiliser les enfants aux problèmes environnementaux, tels que le réchauffement planétaire, la perte de biodiversité et les conditions météorologiques extrêmes résultant du changement climatique.