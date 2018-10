A Mouscron, le cdH reconduit sa majorité avec le MR

(Belga) Le cdH, en majorité absolue à Mouscron, a décidé jeudi soir de poursuivre son travail avec le MR, son partenaire de coalition depuis 2012, après qu'Ecolo eut rejeté une proposition des centristes.

Lors du scrutin du 14 octobre dernier, le cdH a décroché 19 sièges, le PS et Ecolo six chacun, le MR cinq et le Parti populaire un. Ecolo dit avoir reçu lundi une proposition du cdH qui n'était pas négociable. Selon les Verts, le cdH leur proposait un poste d'échevinat et la vice-présidence du CPAS. Réunis en assemblée générale mardi, les écologistes ont rejeté cette proposition en l'état. "La proposition était à prendre ou à laisser, ce qui nous pose question en termes de démocratie", a expliqué Ecolo, pour qui la constitution d'un collège communal doit se faire de manière collégiale. Les Verts jugeaient en outre la proposition déséquilibrée. Avec un représentant sur neuf sièges au collège communal, "quelle serait la capacité d'Ecolo de mener à bien des projets présentés dans son programme ?" Du coup, le cdH s'est tourné vers le MR et un accord a été trouvé jeudi soir lors d'une réunion.