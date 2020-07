À Nice, 5.000 personnes réunies à l'occasion d'un concert (photos): "Si on est reconfiné cet hiver, on profite"

5.000 personnes rassemblées en un même lieu le temps d'un concert... Bien que l'épidémie de coronavirus ne soit pas terminée, la vie semble reprendre peu à peu. À Nice, un concert a même pu se dérouler en plein air, avec l'accord des autorités locales.

Le concert du DJ niçois TheAvener s'est tenu ce samedi soir sur les quais des Etats-Unis et la promenade des Anglais. Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on découvre des milliers de personnes amassées, très proches les unes des autres et ne portant pas de masque pour la plupart.

Des médecins réclament le port du masque obligatoire dans les lieux publics

France 3 Alpes Côtes d'Azur rapporte que les entrées ont été filtrées, le nombre de personnes autorisées étant limité à 5.000. Citant une responsable de la mairie de Nice, le média rapporte que l'événement a été permis et que le port du masque n'était pas obligatoire étant donné que la fête se déroulait à l'extérieur. "C'est aussi la fête, c'est aussi l'été. Si on est reconfiné cet hiver on profite quand même", a rapporté une spectatrice.

Un relâchement des gestes barrières

Pourtant, 14 médecins de renom ont réclamé ce samedi "le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos" pour éviter que l'épidémie de Covid-19 ne reparte, constatant un relâchement dans le respect des gestes barrières. Et l'agence sanitaire Santé publique France a prévenu vendredi dans son point hebdomadaire qu'on observait une "nouvelle tendance à l'augmentation de la circulation du virus SARS-CoV-2" en France métropolitaine, même si elle se maintient "à un niveau bas".