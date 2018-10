A nouveau six ans de maïorat à Anvers, c'est le plan

(Belga) Dans le cas où il est à nouveau élu bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever plannifie de rester six ans à la tête du "Schoon Verdiep" (l'hôtel de ville d'Anvers) et non de siéger au gouvernement, a-t-il assuré jeudi lors d'une session en direct sur Facebook. "Nous avons bien assez de personnalités fortes qui peuvent jouer un rôle dans les différents gouvernements", selon le président de la N-VA.

En tant que tête de liste pour la N-VA à Anvers, Bart de Wever est favori à sa succession. Il rejette en bloc toute spéculation quant à d'autres ambitions politiques qui font l'objet de rumeurs récurrentes. "Je suis candidat-bourgmestre. Il avait déjà été dit la fois dernière que je ne resterais pas six ans. Je constate que je suis toujours là et que c'est à nouveau dans mes plans", a-t-il souligné. Une collaboration avec le Vlaams Belang n'aura pas lieu, a-t-il précisé. Bart De Wever réalise toutefois bien le danger pour la N-VA de perde des voix au profit du Vlaams Belang. "Le vote pour le Vlaams Belang est le grand rêve de la gauche". (Belga)