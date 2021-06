À Paris, des centaines de fêtards réunis aux Invalides: la police intervenue

La police est intervenue samedi soir, plus d'une heure avant le couvre-feu, pour disperser des centaines de jeunes fêtards agglutinés pour la deuxième soirée consécutive sur l'esplanade des Invalides à Paris, a constaté un journaliste de l'AFP.



Les forces de l'ordre, intervenues pour "non-respect des règles sanitaires", ont été la "cible de jets de projectiles", a indiqué la préfecture de police sur Twitter. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, une voiture particulière a été cernée par une foule de jeunes et dégradée.



Vers 23H00, à l'heure du début du couvre-feu, seules restaient sur place de petites grappes de jeunes qui repartaient progressivement alors que l'esplanade restait entourée de camions de police.

Ça remplace les festivals

Violette, 16 ans, a raconté à l'AFP être venue des Hauts-de-Seine avec ses amis, pour une nouvelle soirée dite Projet X (du nom d'un film américain de 2012 centré sur une fête de jeunes qui tourne mal) à laquelle participaient, selon elle, plus de 1.000 jeunes hommes et femmes.



"Je suis venue parce que l'année dernière c'était vraiment pas mal, ça remplace les festivals. Mais (...) ce (samedi) soir, ça a vraiment tourné court", déplorait-elle, en assurant qu'"à 21H30 les forces de l'ordre avaient déjà commencé à intervenir".

On a besoin de se relâcher un peu

Attiré par les messages sur les réseaux sociaux, Cédric, 17 ans, était venu avec plusieurs copains du XVe arrondissement pour se joindre à ce rassemblement festif en musique, "surtout du rap": "on avait le bac cette année, on a besoin de se relâcher un peu", a-t-il plaidé, tout en déplorant le fait qu'il y ait eu "plein de jets de projectile sur les 'flics' ".



Vendredi soir entre 1.500 et 2.000 jeunes s'étaient déjà rassemblées sur l'immense pelouse des Invalides, après l'annonce sur les réseaux sociaux d'une soirée "Projet X".



Les policiers étaient intervenus après l'heure du couvre-feu vers 23H00 pour mettre fin à la fête et avaient déjà été la cible de projectiles de la part de certains participants, selon une source policière. Il n'y avait eu vendredi soir ni interpellations ni blessés.