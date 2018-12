A Paris, la situation s'annonce beaucoup plus calme que la semaine dernière: notre journaliste explique pourquoi

Les images que l’on peut voir sont clairement différentes de celles qui ont pu être observées samedi dernier, indique notre envoyé spécial à Paris, Simon François. A 13h, la manifestation des gilets jaunes s'annonçait beaucoup plus calme que celle de la semaine passée. Cela s'explique notamment par un dispositif policier grandement renforcé.

Ce samedi, du côté de la police, les effectifs ont été doublés. La stratégie a également été revue. Tôt ce matin, les forces de l'ordre ont choisi de cadenasser les endroits stratégiques. "Les CRS ont décidé de fermer l’accès à l’avenue des Champs Elysées. Depuis, plus personne ne rentre et plus personne ne sort", décrit Simon François.

Résultat, des gilets jaunes tentent de rejoindre les autres axes. Cela donne lieu à des heurts avec des forces de l’ordre. Les policiers ont effectué de nombreux contrôles dans les gares et sur les autoroutes. On dénombre plus de 500 interpellations à Paris et plus de 200 gardes à vue. Pour l'instant, la stratégie adoptée semble porter ses fruits. La manifestation s'annonce beaucoup plus calme que celle de la semaine dernière.