À Paris, manifestation de "gilets jaunes" malgré le coronavirus

(Belga) Plusieurs centaines de "gilets jaunes" défilaient samedi à Paris pour leur acte 70, malgré l'interdiction par le gouvernement des rassemblements de plus de 100 personnes, qui appelle à reporter les manifestations pour freiner la propagation du coronavirus.

En fin de matinée, les forces de l'ordre avaient procédé à 17 interpellations et sont intervenues après des heurts vers le boulevard Arago dans le sud de la capitale, a tweeté la préfecture de police de Paris. Vendredi, deux figures du mouvement, Jérôme Rodrigues et Maxime Nicolle, avaient pourtant appelé à "la responsabilité" face à la crise sanitaire et invité à renoncer à cette manifestation, qui a été déclarée en préfecture. Le gouvernement a, lui, décidé de ne pas interdire les manifestations mais invite à les "reporter" systématiquement, avait précisé vendredi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Comme chaque week-end, la préfecture de police a pris un arrêté interdisant aux personnes se revendiquant des "gilets jaunes" de manifester dans un périmètre comprenant les institutions, mais aussi notamment les Champs-Élysées et le quartier des grands magasins. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé vendredi que le gouvernement abaissait à 100 personnes la taille autorisée des rassemblements en France, au lieu de 1.000 précédemment, pour "freiner" la progression du coronavirus. (Belga)