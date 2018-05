A Paris, Simone Veil a désormais sa place et sa station de métro

(Belga) La Française rescapée de la Shoah Simone Veil, icône de la réconciliation européenne et de la lutte pour les droits des femmes, a depuis mardi une place et une station de métro à son nom au coeur de Paris, à un mois de son entrée au Panthéon, un temple républicain accueillant les plus illustres Français.

Les plaques ont été dévoilées dans la matinée sur la place de l'Europe et à la station de métro du même nom, toutes deux renommées "Europe - Simone Veil". La cérémonie a permis de rendre hommage à "cette très grande dame", morte en juin 2017 à l'âge de 89 ans. "Choisir cette place au coeur du quartier de l'Europe nous paraissait une réelle évidence" a expliqué la maire LR (droite) du VIIIe arrondissement où se situe la place, Jeanne d'Hauteserre, rappelant que cette ancienne rescapée du camp de concentration nazi d'Auschwitz avait "milité pour défendre une Europe avec le plus de pouvoir possible, car c'était pour elle le seul moyen de vivre en paix". En 1979, Mme Veil avait été la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel. Réélue en 1984 et 1989, elle avait siégé dans cette assemblée jusqu'en 1993. Simone Veil devient ainsi la quatrième femme à apparaître sur la liste des stations de métro parisiennes, aux côtés notamment de Marie Curie. Et seulement la deuxième à ne pas partager ce titre avec un homme. Simone Veil, alors ministre de la Santé, s'était également illustrée en défendant la loi dépénalisant l'avortement en France, votée en 1975.