A Paris, un homme au comportement suspect est recherché aux abords des écoles

Dans un lycée du XXe arrondissement, le lycée Maurice-Ravel, les élèves ont été confinés dans la matinée.

Un homme ayant "attiré l'attention par son comportement" ce mardi matin devant plusieurs établissements scolaires de l'est parisien était recherché par la police, a indiqué la Préfecture de police (PP) dans un bref communiqué.



"Prévenus par les responsables d'établissements scolaires, les services de police se sont totalement mobilisés pour retrouver la trace de l'individu en cause, l'interpeller et élucider les motifs de sa présence et de son attitude", a ajouté la PP, sans plus de précisions.



Le recteur de l'académie de Paris "a diffusé des consignes de vigilance aux entrées et aux abords des établissements" et "les services de la préfecture de police sont également mobilisés à proximité des établissements", selon le communiqué.





Des élèves confinés dans un établissement

"A ce stade, et après échanges entre le préfet de police et le recteur, aucune consigne de confinement général n'a été donnée", a indiqué la Préfecture de police, indiquant que l'homme recherché a été aperçu "depuis 8H00" mardi.



Dans un lycée du XXe arrondissement, le lycée Maurice-Ravel, les élèves ont toutefois été confinés dans la matinée, avec les entrées et sorties d'élèves interdites, sur décision du chef d'établissement, a-t-on appris auprès du rectorat de Paris. La consigne a été levée en fin de matinée.





"Un homme à l'attitude étrange"

Elève de seconde dans ce lycée, Riania, 15 ans, a assuré à l'AFP avoir croisé mardi matin "un homme à l'attitude étrange", d'une vingtaine d'années maximum, qui cherchait à s'infiltrer dans l'école.



Cette jeune fille et une amie ont remarqué que l'individu "boitait beaucoup" et portait un bracelet d'hôpital. Ce dernier, ont-elles dit, avait affirmé venir d'une école d'ingénieurs de l'est parisien et s'être fait tirer dessus la veille.