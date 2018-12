A Saint-Barth, Laeticia et ses filles se sont recueillies sur la tombe de Johnny

Un an après la mort de Johnny Hallyday, sa femme Laeticia et ses deux filles, accompagnées par des proches et des fans, se sont recueillies mercredi soir sur la tombe du chanteur, dans le petit cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Pour cette veillée anniversaire de la mort de l'idole des jeunes, décédé d'un cancer le 5 décembre 2017 à 74 ans, une bonne soixantaine de fans se sont rassemblées sur la tombe, autour de Laeticia, ses filles et des proches.

Le club Harley local a fait rugir une petite dizaine de motos non loin de la sépulture de Johnny, blanche comme toutes celles du cimetière, mais toujours entièrement recouverte de compositions florales, peluches, bougies et petits mots laissés sur des cailloux par des anonymes.

Tous se sont recueillis dans le calme. Johnny Hallyday, qui possédait une villa dans cette petite île des Caraïbes, a choisi de se faire enterrer à 7.000 km de Paris. Il a été enterré le 11 décembre 2017.

bur-caz