Accident de Mirage 2000 dans le Jura: la boîte noire retrouvée

Des gendarmes et des pompiers ferment une route après le crash d'un Mirage 2000, le 9 janvier 2019 près de Mignovillard, dans le JuraFabrice COFFRINI

La boîte noire de l'avion de chasse Mirage 2000D, qui s'est écrasé la semaine dernière dans le Jura, tuant ses deux membres d'équipage, a été retrouvée, a-t-on appris lundi auprès du procureur de la République de Metz.

"La boîte noire a été découverte vendredi en fin de journée", a indiqué à l'AFP le procureur de la République à Metz, Christian Mercuri, confirmant une information du journal L'Est Républicain.

Cette découverte doit servir à déterminer les causes de l'accident. "La boîte noire sera transmise pour analyse à la Direction générale de l’armement", a expliqué M. Mercuri au quotidien L'Est Républicain.

Mercredi, l'appareil avait disparu des écrans radar vers 11H00 alors qu'il effectuait un vol d'entraînement à basse altitude au-dessus du massif jurassien.

Des opérations de recherche à Mignovillard (Jura), menées dans des conditions difficiles liées aux chutes de neige, avaient permis de retrouver des débris d'aéronef, puis de découvrir jeudi des fragments humains appartenant aux deux membres d'équipage.

Pilote de combat, le capitaine Chirié totalisait 24 missions de guerre et 940 heures de vol, selon l'armée de l'Air. Sous-chef navigatrice, la lieutenant Michelon totalisait 97 missions de guerre et 1.250 heures de vol.

"Les circonstances précises de cet accident restent à établir", avait écrit jeudi dans une lettre la ministre des Armées, Florence Parly, en présentant "ses condoléances à la famille, aux proches et aux frères d'armes des militaires décédés".

Une enquête pour "recherche des causes de l'accident" a été ouverte par le parquet de Metz, compétent pour les affaires militaires dans le Grand Est.

Le Mirage 2000D, chasseur-bombardier polyvalent, a été mis en service en avril 1993. Construit par Dassault Aviation, cet appareil biplace (un pilote et un navigateur officier systèmes d'armes) peut voler à une altitude opérationnelle supérieure à 15.000 mètres et emporter six tonnes d'armement.